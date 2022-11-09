Минпромторг: проблем с наличием популярных брендов алкоголя в магазинах не ожидается

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские торговые сети начали поставлять алкоголь по параллельному импорту, проблем с наличием продукции популярных брендов в магазинах не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Как рассказал в министерстве, включенный в перечень алкоголь может ввозиться на территорию России без согласия правообладателя.

Там отметили, что все необходимые заказы уже размещены.

«Торговые сети начинают поставки продукции в рамках параллельного импорта, и проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках на данный момент не ожидается», — сказали в Минпромторге.

Импорт некоторых брендов алкогольной продукции, по данным Минпромторга, уже восстанавливается.

Там также подчеркнули, что импортеры поручились обеспечивать продукцией внутренний рынок РФ и представили гарантийные письма.

Ранее РБК писал, что у оптовых и розничных продавцов алкоголя возникла нехватка популярного импортного спиртного.

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