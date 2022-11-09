Глава ЕК: ЕС не хватит 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ в 2023 году

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Francois Lenoir/Reuters

Евросоюзу (ЕС) в следующем году может не хватить 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ альянса в преддверии зимнего сезона, который придется на 2023 и 2024 годы. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написало агентство ТАСС.

По ее словам, в конце предстоящей зимы регион столкнемся с тремя основными препятствиями. Во-первых, Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Во-вторых, существует риск, что этот пробел невозможно будет закрыть с помощью сжиженного природного газа (СПГ). В-третьих, рост потребления в Азии может поглотить большую часть СПГ.

«В результате этих факторов следующим летом Европе может не хватить примерно 30 млрд куб. м газа для заполнения наших хранилищ», — сказала она.

Ранее 9 ноября аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали, что запасы дизельного топлива в Европе упадут до минимума с 2011 года к началу весны 2023 года.

Накануне словацкое издание Pravda написало, что Европа не исключает возможность неожиданной блокировки поставок газа со стороны России в «недружественные» страны.

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