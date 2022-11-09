Сбер запустил вклад в юанях

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Крупнейший российский банк с 10 ноября 2022 года предлагает физическим лицам открыть вклад в юанях.

Новый продукт был анонсирован на пресс-конференции заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, посвященной
«Зеленому дню». Эта праздничная акция трехдневных льгот, бонусов и скидок приурочена ко дню рождения крупнейшего банка страны, который 12 ноября отметит 181 год с момента своего создания.

Минимальная сумма промовклада в китайской валюте составляет 10 тыс. юаней. Предложение действует по 17 января 2023 года включительно.

Кирилл Царев напомнил, что это не первый продукт в юанях у Сбербанка для физических лиц. 24 октября был запущен вклад «Новые возможности», который позволяет выгодно конвертировать доллары в юани или рубли.

Кирилл Царев сообщил, что с 10 ноября увеличивается максимальный срок действия этого вклада, теперь это может быть не только год, но и два или три года.

Помимо вкладов в юанях физическим лицам доступны индивидуальные программы страхования с инвестиционным доходом в СберСтрахование жизни.

«Возможность оформить страхование с инвестиционным доходом в китайских юанях стала ответом на растущий интерес клиентов к вложениям в экономику Китая — одну из крупнейших в мире», — отметил Кирил Царев.

Предлагать вклады в каких-то других иностранных валютах в сбербанке не планируют, заметил Царев, объяснив, что для Сбербанка сегодня основной фокус — это рубли.

Он сообщил, что планов кредитовать физлиц в юанях у Сбербанка тоже пока нет, поскольку не наблюдается массового спроса в таком продукте.

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