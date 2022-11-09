Глава Eni сообщил, что Италия сократила импорт газа из России до 7 млрд кубометров

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Объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год. Об этом заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци, написало агентство «Прайм».

«Россия в этом году еще поставляет (в Европу) 7-9%, но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150-180 млрд кубометров газ в год, то сейчас на Север Европы поставок нет, а нам она дает 7 млрд в год», — заявил Дескалци.

По его словам, Рим в рамках замены российского газа компенсировал на предстоящий зимний сезон около 50% топлива, еще 80% заместят в 2023 году, а зимой 2024/25 страна сможем заменить 100%.

На прошлой неделе агентство ANSA написало, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Италии заполнили топливом более чем на 95% к началу ноября. В публикации отметили, что средний показатель по запасам газа в Евросоюзе (ЕС) составляет более 94%.

В начале ноября глава Eni сказал, что европейские страны столкнутся с серьезными трудностями после вступления в силу 5 декабря запрета Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти морским путем.

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