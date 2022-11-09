Клиентов Сбера в Зеленый день ожидают скидки на квартиры и ипотеку

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Пресс-служба Сбера

Клиенты Сбера в Зеленый день смогут получить скидки на ипотеку или приобрести квартиры со скидкой, рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Застройщики-партнеры «Домклик» 11 и 12 ноября предложат скидки до 25%: жилье с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 500 жилых комплексах по всей стране. Если же в указанные дни заранее забронировать квартиру на «Домклик», то можно рассчитывать на снижение ставки по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру «Домклик».

Другой способ получить скидку по ставке — выбрать квартиру со значком «Зеленый день» на сайте «Домклик» в разделе «Купить» — «Новостройки». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры необходимо кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.

Сбер проводит акцию «Зеленый день» уже пятый год подряд. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам.

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