Аналитик Першиков связал обвал курса биткоина с напряженностью между Китаем и Тайванем

Снижение курса самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в моменте до двухлетнего минимума (до $17,1 тыс. за монету) связано с уровнем напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Слова ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктора Першикова приводит РБК.

«Китай — довольно крупный игрок на крипторынке. Тайвань производит чипы для майнинга. Поэтому данный фактор важен и давит цены криптовалют вниз», — заявил Першиков.

По его словам, на опасения трейдеров оказывает влияние недавнее заявление президента Тайваня Цай Инвэнь. 8 ноября глава острова назвала реальной угрозу вторжения Китая. При этом она отметила, что обострение может произойти в ближайшее время. Кроме того, на ситуацию давят и выборы в конгресс США. Возможная победа представителей Республиканской партии станет негативным фактором для глобального крипторынка.

«Крипторынок симпатизирует, в первую очередь, демократической партии, по крайней мере по объему инвестиций в их предвыборную компанию. Зарубежные представители криптоиндустрии делают ставку именно на демократов», — заключил Першиков.

9 ноября РБК со ссылкой на данные информационно-аналитической платформы CoinGlass сообщил о суточной потере трейдеров в размере более $717 млн из-за обвала критовалютного рынка. За это время были в принудительном порядке закрыты позиции 329 тыс. трейдеров из-за резкого падения курса биткоина ниже отметки $19 тыс. Таких показателей не фиксировали на рынке с конца сентября.