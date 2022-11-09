Прокуратура объявила в международный розыск экс-главу нацбанка Украины Кирилла Шевченко

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк заявила, что бывший глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск. Об этом сообщает издание «РБК Украина».

«Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищениях в «Укргазбанке», — сказано в сообщении.

24 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что Шевченко был объявлен в розыск. Уточнялось, что организация разыскивает трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн гривен (более $5,5 млн) в 2014–2019 годах. В их числе, кроме Шевченко, бывший председатель правления банка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елена Хмеленко.

До этого стало известно, что глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку в связи с ухудшением отношений с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.