Россияне взяли в октябре рекордное с 2017 года число товарных кредитов на 37,5 млрд рублей

В октябре Россияне взяли рекордное число товарных кредитов за последние пять лет — с 2017 года. По итогам второго месяца осени было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам (ссуды, выдаваемые непосредственно в торговых точках), сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

«За месяц банки заключили с потребителями 1,29 млн таких договоров, что стало рекордом с декабря 2017 года. Объем предоставленных ссуд достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года», — говорится в материале.

По сравнению с сентябрем показатели подскочили в денежном выражении более чем на 30%. Столь резкий рост обусловлен сезонным спросом. В то же время независимый эксперт Ольга Ульянова предположила, что увеличение числа выданных POS-кредитов в октябре могло быть связано с ростом спроса на товары, необходимые военнослужащим.

«Я затрудняюсь найти иное объяснение такому всплеску POS-кредитования, нежели объявленная (21 сентября — «Газета.Ru») частичная мобилизация», — заключила она.

22 сентября аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) представили статистические данные, согласно которым объемы новых POS-кредитов выросли в августе 2022 года на 14% по сравнению с июлем и достигли 21,06 млрд рублей. Количество таких займов за последний летний месяц увеличилось на 12% и составило 413,19 тыс.