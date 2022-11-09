Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по передаче Украине €18 млрд

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Global Look Press

Венгрия заблокирует план Европейского союза по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Будапешта заявили министрам финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе, что не поддержат подготовку пакета помощи Киеву на 2023 год.

Как пишет агентство, Европейская комиссия предложит 9 ноября предоставить Украине льготные кредиты на более стабильной основе, но для реализации этой инициативы понадобятся дополнительные резервы, имеющиеся в бюджете ЕС.

«Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств», — говорится в статье Bloomberg.

Ранее министр финансов Чехии Збыне Станъюр заявил, что место €9 млрд, которые в мае этого года Евросоюз обещал выделить Украине, Киев получил всего €3 млрд.

7 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что ЕК до конца текущего года выделит Украине еще €3 млрд макрофинансовой помощи. Выходит, что до конца 2022 года ЕК предоставит Украине €6 млрд из исключительной макрофинансовой помощи на €9 млрд, уточнила фон дер Ляйен.

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