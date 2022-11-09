ФАС раскрыла картельный сговор поставщиков оборудования при строительстве БАМа и Транссиба

Поставщики оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), создали картель и нарушили законодательство России на общую сумму 2,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«ФАС России признала ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания» и ООО «ЖелДорКомплект-СПБ» нарушившими антимонопольное законодательство <....> Общая сумма максимальных цен контрактов (на поставки железнодорожного оборудования — «Газета.Ru») составила 2,8 млрд рублей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Под подозрение изначально попали 33 торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования, а также товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» и иных заказчиков. Ведомство выяснило, что вышеперечисленные компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен на данных торгах.

Теперь фирмам грозит денежный штраф и возбуждение уголовного дела. Материалы расследования ФАС направит в правоохранительные органы России.

15 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о возможном росте грузовых железнодорожных тарифов на 9,8% с начала следующего года. Эта мера позволит собрать с отправителей почти 190 млрд рублей для финансирования рекордной инвестиционной программы госхолдинга РЖД на общую сумму 1,23 трлн рублей.