Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов компании

Китайская компания Beijing Skyrizon, инвестировавшая в украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич», выступила против насильственной национализации активов компании, следует из заявления компании, которое цитирует РИА Новости.

В нем указано, что компания выступает против злоупотребления государственной властью, «бесстыдного поведения» Киева, «необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов».

Инвесторы подчеркнули, что никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании «Мотор Сич». Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года подписал указ о национализации данного предприятия, до этого он ввел санкции в отношении китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. В ответ на эти действия МИД КНР потребовал, чтобы украинская сторона соблюдала права китайских инвесторов.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Beijing Skyrizon обратилась в суд в Гааге, чтобы добиться от Украины выплаты компенсации за убытки, которые она понесла в результате «несправедливого отношения украинского государства».

7 ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в госсобственность акций компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», их передали в ведение Минобороны Украины.