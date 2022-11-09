СМИ: Bosch предоставило в Роспотребнадзор документы о возобновлении импорта

«Известия»: ОПИ и Роспотребнадзор намерены отозвать иск к Bosch

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Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор планируют отозвать иск к немецкой компании Bosch, так как корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта, пишет газета «Известия».

В июле издание писало, что (ОПИ) подала иск к немецкому производителю в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей. Претензия основывалась на сообщении о приостановке компанией импорта в РФ, при этом она несла юридические обязанности перед потребителями, включая замену недоброкачественного товара.

По мнению специалистов, иностранный бизнес испытывал временные трудности с логистикой, но не собирался нарушать российское законодательство. Представители Bosch говорили, что работают над адаптацией бизнеса к текущей ситуации, а переформатирование может занять некоторое время.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания Bosch решила продать свои заводы в России и уже активно ищет покупателей.

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