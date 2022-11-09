Экономист спрогнозировал курс доллара и евро к концу 2022 года

Экономист Кульбака: доллар и евро к концу 2022 года изменятся не больше, чем на 5–10%

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Экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, какие будут курсы евро и доллара к концу года.

Он отметил, что любой прогноз в настоящее время зависит от двух факторов: продолжительности боевых действий на Украине и перспективы введения новых санкций.

Аналитик усомнился, что курсы ждут резкие и неожиданные скачки.

«Я не жду колебаний больше, чем плюс-минус пять-десять процентов от нынешнего курса. <…> По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут», — добавил Кульбака.

В октябре главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что доллар до конца осени останется в диапазоне 57–67 рублей.

Ранее Минэкономразвития России спрогнозировало укрепление курса доллара до 66 рублей к концу 2022 года.

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