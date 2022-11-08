Альфа-Банк в пятый раз признали лучшим банком для премиальных клиентов

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Альфа-Банк

Альфа-Банк пятый год подряд возглавляет рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба финансовой организации. Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG.

Сервис Альфа-Премиум был признан лучшим по ряду критериев. Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия, технологичность решений для клиентов и заботливый сервис.

Кроме того, банк занял второе место в новой номинации рейтинга «Лучший банк для клиентов top affluent».

Ранее Альфа-Банк анонсировал свой новый технологичный сервис для путешественников. Компания стала первой в мире, реализовавшей для своих клиентов возможность бесплатно пообедать в аэропорту.

Сообщалось, что клиенту нужно только выбрать подходящее заведение в любом российском аэропорту, а банк вернет потраченные деньги (не более 5000 руб. за чек).

Инновационный сервис реализован благодаря продвинутой аналитике Альфа-Банка. Система автоматически определяет, что кафе или ресторан находится в аэропорту, и чек добавляется в банковское приложение для компенсации.

Кроме того, клиентов Альфа-Премиум ждет бесплатное обслуживание первые три месяца, выгодные ставки по вкладам и возможность решить любой вопрос к банку 24/7, уточняют в банке.

В ноябре попробовать преимущества Альфа-Премиум можно бесплатно: банк предложил в подарок всем новым клиентам пять премиальных тревел-сервисов. В их числе визит в любой ресторан в российском аэропорту, визит в бизнес-залы аэропортов и вокзалов по всему миру, один трансфер или поездка на такси, консьерж-сервис с неограниченным количеством обращений и годовое страхование семьи в поездках по России и за рубежом.

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