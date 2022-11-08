Bloomberg: спрос на нефтяные танкеры может стать рекордным за 30 лет из-за антироссийских санкций

close
100%
Tatiana Meel/Reuters

Санкции западных стран против морской перевозки российских нефтепродуктов, которые вступят в силу в феврале 2023 года, могут привести к рекордному за последние 30 лет спросу на танкеры для доставки бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательского подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson.

«Такой важный показатель, как тонна-миля (объем груза, умноженный на расстояние, на которое он перевезен), для нефтепродуктов вырастет в 2023 году на 9,5%. Это будет самый большой ежегодный прирост для танкеров, перевозящих очищенное топливо, с 1993 года», — говорится в материале.

29 лет назад этот показатель вырос на 10,1%. новые санкции западных стран против морской перевозки бензина и дизельного топлива из России неизбежно приведут к глобальной переориентации нефтяных грузопотоков. Этот фактор может значительно увеличить расстояние перевозимых грузов, предположил аналитик Kepler Cheuvreux Андерс Редай Карлсен.

«Это расстояние может легко увеличиться в пять или шесть раз, и это означает, что вам потребуется гораздо больше судов для перевозки того же объема, который вы импортировали ранее. Это повысит спрос на продуктовые танкеры», — заключил он.

По данным Kepler Cheuvreux, в 2023 году тонны-мили вырастут на 6,4%, что станет максимальным за последние восемь лет увеличением. На объемы грузопотоков также повлияют растущие перевозки сырой нефти.

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли запреты на морскую перевозку нефти из России с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с февраля 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть