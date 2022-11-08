Bloomberg: спрос на нефтяные танкеры может стать рекордным за 30 лет из-за антироссийских санкций

Санкции западных стран против морской перевозки российских нефтепродуктов, которые вступят в силу в феврале 2023 года, могут привести к рекордному за последние 30 лет спросу на танкеры для доставки бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательского подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson.

«Такой важный показатель, как тонна-миля (объем груза, умноженный на расстояние, на которое он перевезен), для нефтепродуктов вырастет в 2023 году на 9,5%. Это будет самый большой ежегодный прирост для танкеров, перевозящих очищенное топливо, с 1993 года», — говорится в материале.

29 лет назад этот показатель вырос на 10,1%. новые санкции западных стран против морской перевозки бензина и дизельного топлива из России неизбежно приведут к глобальной переориентации нефтяных грузопотоков. Этот фактор может значительно увеличить расстояние перевозимых грузов, предположил аналитик Kepler Cheuvreux Андерс Редай Карлсен.

«Это расстояние может легко увеличиться в пять или шесть раз, и это означает, что вам потребуется гораздо больше судов для перевозки того же объема, который вы импортировали ранее. Это повысит спрос на продуктовые танкеры», — заключил он.

По данным Kepler Cheuvreux, в 2023 году тонны-мили вырастут на 6,4%, что станет максимальным за последние восемь лет увеличением. На объемы грузопотоков также повлияют растущие перевозки сырой нефти.

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли запреты на морскую перевозку нефти из России с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с февраля 2023 года.