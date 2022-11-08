В ЕК заявили, что ЕС не сможет выделить Украине три из обещанных девяти млрд евро

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз не сможет выделить три из девяти млрд евро, которые были обещаны Киеву в мае. Об этом заявили в Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

При этом вице-президент ЕК Валдис Домбровскис уточнил, что Европейская комиссия рассчитывает 9 ноября представить предложения о новом пакете помощи Украине на €18 млрд в форме льготных кредитов, чтобы согласовать его до конца декабря и выделить первые средства в январе 2023 года. По его словам, председательство Чехии в совете стран ЕС рассчитывает достичь решения по этому вопросу на совете министров экономики и финансов 6 декабря.

Согласно заявлению главы Европейской комиссии Урсулы фон дел Ляйен, Украине нужно до €5 млрд в месяц только для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Она также отметила, что Евросоюз готов оказывать финансовую помощь Украине в размере €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальной суммой помогут США, другие страны Запада и финансовые институты. В итоге Киев может получить около €18 млрд в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть