В ЕК заявили, что ЕС не сможет выделить Украине три из обещанных девяти млрд евро

Евросоюз не сможет выделить три из девяти млрд евро, которые были обещаны Киеву в мае. Об этом заявили в Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

При этом вице-президент ЕК Валдис Домбровскис уточнил, что Европейская комиссия рассчитывает 9 ноября представить предложения о новом пакете помощи Украине на €18 млрд в форме льготных кредитов, чтобы согласовать его до конца декабря и выделить первые средства в январе 2023 года. По его словам, председательство Чехии в совете стран ЕС рассчитывает достичь решения по этому вопросу на совете министров экономики и финансов 6 декабря.

Согласно заявлению главы Европейской комиссии Урсулы фон дел Ляйен, Украине нужно до €5 млрд в месяц только для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Она также отметила, что Евросоюз готов оказывать финансовую помощь Украине в размере €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальной суммой помогут США, другие страны Запада и финансовые институты. В итоге Киев может получить около €18 млрд в 2023 году.