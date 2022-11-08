Глава МИД: Приднестровье обратилось к России на фоне энергокризиса

Приднестровье обратилось к России для решения проблемы отбора газа у республики Молдавией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева.

«Молдавская сторона буквально с первого ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между «Газпромом» и [компанией] «Молдовагаз», предназначался для Приднестровья», — сказал министр.

По словам министра, Молдавия отбирает у Приднестровья газ и накапливает, «потому что такие большие объемы газа Молдове фактически не нужны».

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник ранее объявил, что власти непризнанной республики решили приостановить работу крупных предприятий ради экономии газа.

В начале ноября он предупредил, что республика находится «на грани» гуманитарного кризиса в связи с решением «Молдовагаза» сократить поставки газа. По его словам, «Молдовагаз» решил «переложить» существующий дефицит на Приднестровье, и они вынуждены будут приняты меры по экономии энергии.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сказал, что поставки газа в Приднестровье в ноябре сократят на 40% относительно октября 2022 года.