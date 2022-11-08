Власти Приднестровья заявили об остановке работы крупных предприятий ради экономии газа

close
100%
Wikimedia Commons

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что власти непризнанной республики решили приостановить работу крупных предприятий ради экономии газа. Об этом сообщается на сайте главы Приднестровья.

«В целях экономии приостановлена работа крупных предприятий: Молдавского металлургического завода, Рыбницкого цементного комбината, предприятия «Тиротекс» и кирпичного завода. На Молдавской ГРЭС задействован один энергоблок. «Молдавкабель» и «Электромаш» решено перевести на работу в ночные смены», — сказал министр.

2 ноября Оболоник заявлял, что республика находится «на грани» гуманитарного кризиса в связи с решением «Молдовагаза» сократить поставки газа.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщал, что поставки газа в Приднестровье в ноябре сократят на 40% относительно октября 2022 года.

Ранее парламент Приднестровья обратился к России за помощью из-за дефицита газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть