Власти Приднестровья заявили об остановке работы крупных предприятий ради экономии газа

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что власти непризнанной республики решили приостановить работу крупных предприятий ради экономии газа. Об этом сообщается на сайте главы Приднестровья.

«В целях экономии приостановлена работа крупных предприятий: Молдавского металлургического завода, Рыбницкого цементного комбината, предприятия «Тиротекс» и кирпичного завода. На Молдавской ГРЭС задействован один энергоблок. «Молдавкабель» и «Электромаш» решено перевести на работу в ночные смены», — сказал министр.

2 ноября Оболоник заявлял, что республика находится «на грани» гуманитарного кризиса в связи с решением «Молдовагаза» сократить поставки газа.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщал, что поставки газа в Приднестровье в ноябре сократят на 40% относительно октября 2022 года.

Ранее парламент Приднестровья обратился к России за помощью из-за дефицита газа.