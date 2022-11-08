В США назвали виновных в завышении цен на американский газ в Европе

FT: США обвинили европейские компании в завышении цен на американский СПГ в Европе

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Reuters

Помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри высказал мнение, что виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании. Его слова передает Financial Times.

«Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке», — заявил Крэбтри.

По его словам, США остаются преданными идее помощи Европе по обеспечению ее потребностей в топливе по доступным ценам, и американских властей беспокоят дискуссии в европейских странах о том, что Соединенные Штаты якобы «имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе».

«Это совсем не так», — подчеркнул чиновник.

В октябре министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США необходимо отправлять СПГ в Европу по более приемлемым ценам.

13 октября вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу.

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