Die Stimme Berlins: в случае отключения электричества в Берлине воды хватит на 36 часов

При перебоях с электричеством в Берлине питьевой воды людям хватит всего на 36 часов. Об этом сообщает Die Stimme Berlins.

«В случае масштабного отключения электроэнергии подача питьевой воды будет обеспечена в течение 36 часов с помощью аварийных генераторов», — сказано в публикации.

Отмечается, что у местных жителей также остается доступ к воде из колодцев, которых в городе 2079. Уточняется, что из них 1614 в рабочем состоянии, однако эта вода не очищена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии согласовало меры, согласно которым цены на газ, электроэнергию и отопление для населения будут ограничены.

28 октября президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер призвал жителей Германии смириться с ограничениями в свете кризиса и научиться быть скромными.

В начале октября агентство Reuters сообщало, что власти Франции приняли решение отключить горячую воду в туалетах общественных зданий и снизить температуру воды в общественных бассейнах при муниципалитетах на 1 градус в рамках плана по экономии энергопотребления.