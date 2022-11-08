Туроператоры РФ сообщили, что стоимость путевок в Египет из-за облета Турции не подорожает

Стоимость путевок в Египет из-за облета Турции, который связан с запретом страны на пролет самолетов с двойной регистрацией, включая российских, не станет дороже, уверены туристические операторы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации собеседников агентства, время в пути изменится незначительно — на 20-30 минут.

«Авиакомпании были предупреждены заранее о том, что с 1 ноября самолеты с двойной регистрацией борта не смогут пересекать воздушное пространство Турции. Туроператор тоже был осведомлен», — подчеркнула генеральный директор Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная.

Она добавила, что время полета может стать дольше не более чем на полчаса.

В свою очередь в организации Tez Tour добавили, что авиакомпания IFly, рейсами которой клиенты туроператора отправляются в Египет, оповестила об изменении маршрута.

При этом Минтранс России планирует обсудить с Турцией ограничения по выполнению полетов в скором времени.

Ранее в РБК информировали, что Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией.