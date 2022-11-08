Bloomberg: ЕС не считает потолок цен на газ эффективной мерой по борьбе с энергокризисом

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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) больше не считает введение потолка цен на энергоресурсы эффективной мерой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом», — уточняет обозреватель агентства Ева Курковска.

По ее данным, на заседании Еврокомиссии (ЕК) 7 ноября были представлены варианты действий для сдерживания роста стоимости топлива. Из них в качестве основного сценария рассматривается создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.

Курковска также отметила, что страны Евросоюза во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией приложили множество усилий для ограничения цены на газ, однако это лишь усугубило инфляцию и нехватку российских энергоресурсов.

Ранее агентство Bloomberg приводило мнения экспертов рынка и аналитиков о том, что отказ Евросоюза от газа из России приведет не только к большим счетам в европейских странах, но и подтолкнет менее богатые государства к «энергетической нищете».

Издание Pravda также писало, что Европа не исключает возможность того, что РФ заблокирует поставки газа в «недружественные» страны, создав в регионе «газовый коллапс».

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