РБК: Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Турецкие власти запретили пролет через свое воздушное пространство некоторым российским самолетам. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских перевозчиках.

Подгорная подтвердила, что Анкара запретила полеты на самолетах РФ с двойной регистрацией. Мера вступила в силу 1 ноября.

Это скажется, например, на рейсах в Египет. Продолжительность полета на египетские курорты увеличилась на 20–30 минут. Сообщается, что на цену перелетов это не повлияло. Подгорная добавила, что количество рейсов не уменьшали.