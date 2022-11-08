РБК: Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

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Турецкие власти запретили пролет через свое воздушное пространство некоторым российским самолетам. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских перевозчиках.

Подгорная подтвердила, что Анкара запретила полеты на самолетах РФ с двойной регистрацией. Мера вступила в силу 1 ноября.

Это скажется, например, на рейсах в Египет. Продолжительность полета на египетские курорты увеличилась на 20–30 минут. Сообщается, что на цену перелетов это не повлияло. Подгорная добавила, что количество рейсов не уменьшали.

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