Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 года

В 2023 году следует сохранить в силе запрет на экспорт риса в связи с не самыми высокими урожаями агрокультуры по итогам 2022-го. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России (Минсельхоза).

«По отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 000 т. Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год», — говорится в сообщении.

Отставание от прошлогодних показателей урожая также наблюдается и по сбору сахарной свеклы. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, ведомство рассматривает вариант с обращением в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) по поводу возможного установления льгот на ввоз сахара.

«Несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам урожая сахарной свеклы (43,3 млн тонн против 41,2 млн тонн в 2021 году), на данный момент накопано чуть больше 34 млн тонн, что несколько ниже, чем в прошлом году», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

17 октября в британском научном журнале Advances in Space Research опубликовали статью, в которой сообщалось о создании российскими и китайскими учеными интеллектуальной спутниковой системы контроля для рисовых полей. Полученные снимки позволяют оценивать минеральный состав почв, влажность и освещенность любого участка для стимулирования более высокого уровня урожайности.