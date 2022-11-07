В Минэнерго Австрии допустили риск критической ситуации с электрообеспечением в стране

close
100%
Depositphotos

Австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о возможности развития «самого критического сценария» в энергообеспечении страны зимой, сообщает РИА Новости.

Однако по итогам стресс-теста, проведенного местным оператором линий электропередачи Austria Power Grid (APG), стране «с большой вероятностью» не угрожает дефицит электроэнергии предстоящей зимой.

«Ситуация с нашим энергообеспечением остается напряженной... Эксперты APG представили самые разные сценарии применительно к сложной системе электроэнергии в Австрии», — приводит агентство слова Гевесслер.

По ее мнению, Австрии в ближайшее время предстоят «большие, но преодолимые вызовы в сфере электроэнергии», дефицита электроэнергии при этом не предвидится. Министр также отметила, что для Австрии нет повышенного риска для возможности отключений электричества.

Ранее в Минэнерго Австрии заявили, что в Евросоюзе в настоящее время «по-разному» понимают ограничение цен на газ и ждут соответствующих разъяснений от Еврокомиссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть