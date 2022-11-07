В Минэнерго Австрии допустили риск критической ситуации с электрообеспечением в стране

Австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о возможности развития «самого критического сценария» в энергообеспечении страны зимой, сообщает РИА Новости.

Однако по итогам стресс-теста, проведенного местным оператором линий электропередачи Austria Power Grid (APG), стране «с большой вероятностью» не угрожает дефицит электроэнергии предстоящей зимой.

«Ситуация с нашим энергообеспечением остается напряженной... Эксперты APG представили самые разные сценарии применительно к сложной системе электроэнергии в Австрии», — приводит агентство слова Гевесслер.

По ее мнению, Австрии в ближайшее время предстоят «большие, но преодолимые вызовы в сфере электроэнергии», дефицита электроэнергии при этом не предвидится. Министр также отметила, что для Австрии нет повышенного риска для возможности отключений электричества.

Ранее в Минэнерго Австрии заявили, что в Евросоюзе в настоящее время «по-разному» понимают ограничение цен на газ и ждут соответствующих разъяснений от Еврокомиссии.