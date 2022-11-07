ЦИАН: количество объявлений о срочной продаже квартир в России достигло максимума

Число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан. Аналитика».

«Количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. — это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года и в целом — максимум за все время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что число объявлений в целом по рынку за аналогичный период увеличилось только на 29%.

В исследовании подчеркивается, что каждая пятая квартира с пометкой «срочно» продается в новостройке, сданной за последние три года.

«Это говорит о том, что среди продавцов — немало инвесторов, которые в срочном порядке выводят ранее вложенные средства», — отмечается в сообщении.

В исследовании приняли участие 37 городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек, а также Московская и Ленинградская области.

Ранее стало известно, что Госдума рассматривает законопроект, который освободит часть россиян от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, находящегося в собственности менее трех лет.