ЦИАН: количество объявлений о срочной продаже квартир в России достигло максимума

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан. Аналитика».

«Количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. — это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года и в целом — максимум за все время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что число объявлений в целом по рынку за аналогичный период увеличилось только на 29%.

В исследовании подчеркивается, что каждая пятая квартира с пометкой «срочно» продается в новостройке, сданной за последние три года.

«Это говорит о том, что среди продавцов — немало инвесторов, которые в срочном порядке выводят ранее вложенные средства», — отмечается в сообщении.

В исследовании приняли участие 37 городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек, а также Московская и Ленинградская области.

Ранее стало известно, что Госдума рассматривает законопроект, который освободит часть россиян от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, находящегося в собственности менее трех лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть