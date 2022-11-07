СМИ: украинские власти хотят национализировать ряд предприятий

«Экономическая правда»: в Киеве хотят национализировать «Мотор Сич» и «Укрнафту»

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Власти Украины планируют национализировать ряд предприятий, которые принадлежат украинским олигархам, сообщает издание «Экономическая правда», ссылаясь на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты» .

В материале сообщается, что акции «Укрнафты», «Укртатнафты» и «Мотор Сич» перейдут в собственность государства.

По словам собеседников издания, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО » Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

«Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства», — сообщают источники.

2 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о принятом решении по национализации имущества украинских олигархов. По мнению Константинова, этот шаг является актом справедливости.

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