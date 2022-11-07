Курс доллара на Московской бирже снизился до 62 рублей

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Курс доллара к рублю на открытии торгов 7 ноября снизился на 10,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 61,995 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро также снизился на 21 коп. и составил 60,7 руб.

Ранее основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров отмечал, что главным фактором, влияющим на курс рубля, после ввода международных западных санкций против России является спрос на доллары и евро внутри страны, который за последнее время заметно упал. По его словам, этот тренд, скорее всего, будет продолжаться до конца года, из-за чего курс доллара будет варьироваться в диапазоне 64–66 руб.

До этого эксперты, опрошенные агентством РИА Новости, выразили мнение, что до конца 2022 года курс доллара может вырасти максимум до 67 руб. в условиях сужения торгового баланса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть