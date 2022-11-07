Эксперт рассказала, как правильно спланировать личный бюджет

Эксперт Минфина Дайнеко: сократите число мелких покупок, чтобы уложиться в бюджет

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Pixabay

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, как сохранить деньги.

Она отметила, что деньги порой «утекают» незаметно из-за отсутствия планирования бюджета: спонтанные покупки, приобретение ненужных вещей. Как следствие, после этого приходится переходить в «режим жесткой экономии».

Во-первых, по словам Дайнеко, стоит сократить число мелких покупок, чтобы сохранить деньги. Например, не тратить их на кофе или снеки. Во-вторых, чтобы не купить лишнего, необходимо составлять список нужных товаров перед тем, как пойти в магазин.

Эксперт добавила, что сбережения можно будет потратить на уплату долгов, инвестиции или формирование финансовой «подушки безопасности».

Ранее экономист и финансовый консультант Екатерина Христова перечислила полезные для экономии денег привычки.

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