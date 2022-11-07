Nikkei: Японская Murata вложит $300 млн в производство электронных компонентов в Китае

Японская корпорация Murata направит около 45 млрд иен (порядка $300 млн) на создание предприятия по выпуску многослойных керамических конденсаторов на базе своего завода в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщила газета Nikkei.

По данным издания, строительство предприятия Murata стартует в ноябре, а его окончание запланировано на апрель 2024 года.

Многослойные керамические конденсаторы обеспечивают стабильную передачу тока в составе радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. По информации Nikkei, растущий спрос на эти компоненты среди производителей электромобилей и смартфонов может привести к резкому увеличению объема рынка конденсаторов с $14 млрд в 2022 году до $26,6 млрд к 2027 году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента компании — производителя комплектующих для смартфонов Murata Manufacturing Норио Накадзиму сообщало, что в 2023 году продолжится снижение спроса на эти телефоны.

По словам Накадзимы, в 2021 году в компании ожидали существенное восстановление спроса на рынке в 2022 году, однако этого не случилось, и нет оснований ждать значительного улучшения в 2023 году.