«Известия»: в России в ближайшие полгода не ожидается дефицита рыбы

В России в ближайшие шесть месяцев не ожидается дефицита рыбы и рыбной продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

В Росрыболовстве рассказали изданию, что привычные сельдь, треска, скумбрия будут в магазинах. Не исчезнут с прилавков и креветки с кальмарами. Проблем с ассортиментом, как заверили в ведомстве, быть не должно.

Кроме того, по данным Росрыболовства, сейчас идут переговоры с новыми партнерами: Аргентиной и Мьянмой. С Индонезией уже подписан меморандум о сотрудничестве.

Также в статье отмечается, что создание новых перерабатывающих заводов расширит объем производства рыбной продукции.

В «Рыбном союзе» тоже не ожидают дефицита, однако признают, что некоторые виды рыбы за последний год значительно подорожали.

Ранее сообщалось, что производители копченой рыбы в России в ближайшие несколько лет могут столкнуться с дефицитом печей из-за ухода с рынка западных компаний.