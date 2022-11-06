Власти Китая призвали увеличить помощь развивающимся странам для борьбы с глобальным потеплением

Ведущим экономикам мира необходимо увеличить объемы финансовой помощи развивающимся странам для смягчения негативных последствий изменения климата и глобального потепления. Слова главного посланника Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа приводит Bloomberg.

«Я надеюсь, что конференция (27-й саммит ООН по изменению климата 2022 года — «Газета.Ru») на этот раз будет максимально отвечать требованиям развивающихся стран, поскольку она проводится в Египте, развивающейся стране. Необходимо выделить средства, чтобы помочь им адаптироваться к потеплению климата», — заявил Чжэньхуа.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата началась 6 ноября в городе Шарм-эль-Шейх в Египте. Одной из центральных тем COP27 стало требование развивающихся стран к ведущим экономикам мира предоставить компенсацию за вызванные изменением климата убытки.

Однако предыдущее обещание выделять ежегодно $100 млрд на климатическое финансирование пока не удалось выполнить. Кроме того, Китай, являющийся крупнейшим в мире источником выбросов, приостановил переговоры по климату и ряду других вопросов в августе после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, уточняется в материале.

6 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что человечество движется к пропасти из-за глобального потепления. В этой связи странам необходимо как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии.