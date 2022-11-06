Представитель президента: РФ готова продолжать снабжать продовольствием страны Африки

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата, глава делегации России на 27-й Конференции ООН об изменении климата (COP-27), которая проходит в египетском городе Шарм-эш-Шейх, Руслан Эдельгериев заявил, что Россия готова продолжать обеспечивать продовольствием нуждающиеся страны Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Спецпредставитель президента отметил, что речь идет не только о продовольствии, но и об удобрениях для наиболее нуждающихся стран.

«Со своей стороны намерены продолжить обеспечивать наиболее нуждающиеся страны, особенно на Африканском континенте, продовольствием, удобрениями и другой жизненно важной продукцией», — сказал Эдельгериев.

Он также добавил, что Москва нацелена на «сотрудничество, основанное на противодействии изменению климата, следование целям устойчивого развития ООН и приверженности усилиям по искоренению нищеты и голода в развивающихся и наименее развитых странах».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал снять все ограничения на экспорт российских удобрений, так как мир нуждается в полном использовании Россией экспортных возможностей.

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