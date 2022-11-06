Замминистра агрополитики Украины Высоцкий: площадь посевов зерновых сократилась на 40%

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что площадь посевов озимых зерновых на Украине сократилась по сравнению с прошлым годом примерно на 40%. Об этом сообщает ТАСС.

«Возделали посевные площади озимых зерновых около 4 млн гектар. Это, к сожалению, меньше, чем в предыдущие годы», — сказал он, уточнив, что в сравнении с 2021 годом посевные площади сократились на 40%. При этом 25% — из-за боевых действий, а 15% связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в стране площадь посевов пшеницы сократится более чем на 20%, а ячменя — на 30%.

Он отметил, что подобное решение было принято в связи с тем, что на подконтрольных Киеву территориях аграрии засеют меньшее количество гектаров, чем в прошлом году.