Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини счел «мегаугрозой» подъем авторитарной власти в мире

Разочарование в либеральной демократии и подъем радикальных, авторитарных партий, связанный в том числе с увеличением социального неравенства в различных странах мира, станут главными «мегаугрозами» для глобальной экономики в среднесрочной перспективе. Слова экономиста Нуриэля Рубини, предсказавшего мировой финансовый кризис 2008 года, приводит The Guardian.

«Глобальная негативная реакция на либеральную демократию и рост радикальных, авторитарных партий крайне правого и левого толка отчасти обусловлены резким ростом неравенства в доходах и богатстве <....> Ситуация будет ухудшаться по мере потери рабочих мест, но не из-за торговли и миграции, а из-за того, что искусственный интеллект, робототехника и автоматизация приведут к постоянной технологической безработице», — предположил Рубини.

По его словам, если этот процесс не остановится, к власти в различных странах мира придут «еще более опасные, агрессивные, популистские режимы». Вкупе с рядом экономических проблем эти факторы могут привести глобальную экономику к глубокой рецессии.

«Вот как будет выглядеть экономический кризис на этот раз. Дефолты для зомбированных домохозяйств, фирм, финансовых учреждений, правительств и стран, поскольку центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, а не снижать их, как мы видели в последние десятилетия, для борьбы с инфляцией <....> Пузыри частного капитала, собственности, венчурного капитала и криптовалют лопнут теперь, когда эра дешевых денег закончилась», — заключил Рубини.

4 ноября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП будет снижаться на 1,5% ежегодно из-за фрагментации торговли. Темпы снижения валового продукта стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше, поскольку торговля является одной из важнейших составляющих для их экономик.