Ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении составили около $7 млн

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Американские власти оказывают финансовую поддержку экономике Туркменистана в размере около $7 млн ежегодно. Помощь оказывается через Агентство США по международному развитию (USAID) и других партнеров, приводит слова помощника государственного секретаря Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу ТАСС.

«Мы надеемся на дальнейшее расширение торговых и экономических связей. Мы через USAID (Агентство США по международному развитию — «Газета.Ru») и других исполняющих партнеров тратим около $7 млн в год на программы поддержки в Туркменистане», — заявил Лу в ходе визита в Ашхабад.

По его словам, расширению экономических связей двух стран будет способствовать приезд в Туркменистан представителей Торговой миссии в рамках туркмено-американского делового совета. Американские делегаты должны прибыть в среднеазиатскую страну в декабре 2022 года.

«В декабре мы ожидаем торговую миссию в рамках туркмено-американского делового совета. В состав этой миссии будут входить топовые руководители американских компаний, у них будут встречи с правительством Туркменистана и с представителями деловых кругов страны», — заключил Лу.

6 ноября помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил о намерении американских властей помогать Туркменистану в получении выгод от антироссийских санкций. В число первых выгод, по его словам, уже вошла продажа крупнейших российских банков в Казахстане Ашхабаду.

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