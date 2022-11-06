Аналитик Сидоров допустил укрепление курса американской валюты до 64-66 рублей за доллар к концу года

Главным фактором, влияющим на курс рубля, после ввода международных западных санкций против России является спрос на доллары и евро внутри страны, который за последнее время заметно упал. Этот тренд, скорее всего, будет продолжаться до конца года, из-за чего курс доллара будет варьироваться в диапазоне 64-66 рублей, приводит слова основателя «Школы Практического Инвестирования» Федора Сидорова «Московский Комсомолец».

«После санкций резко сократились объемы завозимого в Россию импорта — соответственно, снизился и спрос на иностранную валюту внутри РФ <....> Скорее всего, этот тренд мы будем наблюдать и дальше: с августа рубль постепенно ослаб (еще два месяца назад доллар в России стоил на несколько рублей меньше), а до конца года ожидается рост стоимости американской валюты до уровня 64-66 рублей», — предположил Сидоров.

По его словам, на снижение долларового спроса в России также повлияли ограничения Центробанка по закупке валют «недружественных» стран. В начале сентября регулятор продлил на полгода запрет на снятие более $10 тыс. со вкладов, открытых до 9 марта 2022 года. Кроме того, пока не вышла на полные обороты программа параллельного импорта.

«Когда программа (параллельного импорта — «Газета.Ru») полностью заработает, российским компаниям потребуется валюта в больших масштабах, а значит, вырастет и спрос на нее. Это подтолкнет к росту курс доллара и евро, которые могут подойти к отметке около 70 рублей за единицу. Но подобное произойдет, скорее всего, уже в следующем году», — заключил Сидоров.

5 ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предрек курс американской валюты на уровне 60-65,5 рублей в ноябре. На стабилизацию курса российской валюты повлияет сохранение относительно высоких цен на нефть. Если Москва откажется от поставок сырья в западные страны в ответ на эмбарго Евросоюза, биржевая стоимость барреля в моменте может увеличиться до $150.