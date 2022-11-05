Bloomberg: бывшее дочернее предприятие «Газпрома» в Германии может лишиться €1 млрд

Бывшая «дочка» российского энергетического холдинга «Газпром» SEFE (Securing Energy for Europe) может потерять в Германии €1 млрд. Это обусловлено возможностью полного прекращения поставок газа крупнейшим независимым сырьевым трейдером Vitol Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

До 2022 года SEFE называлась Gazprom Germania GmbH. Если Vitol прекратит поставки этой компании, то ей придется искать новых поставщиков. Это может обойтись предприятию в достаточно большую сумму, заявили собеседники американского агентства.

«Если это (приостановка поставок газа — «Газета.Ru») произойдет и SEFE придется искать альтернативного поставщика, потери компании составят около €1 млрд ($987 млн). Эти контракты с Vitol были заключены, когда рыночные цены были значительно ниже», — говорится в материале.

При этом SEFE успела проиграть срочное судебное разбирательство в Лондоне, пытаясь помешать торговой фирме Vitol сократить поставки газа уже на следующей неделе. Однако компания намерена продолжить оспаривать решение о прекращении топливных поставок.

«Фирма решительно опровергает обоснованность объявленной приостановки и продолжит оспаривать ее по всем доступным каналам», — сообщается в статье.

5 ноября профессор истории Колумбийского университета Адам Туз заявил, что зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом. По его мнению, выход из него европейским странам будет найти «очень непросто». При этом успешность прохождения зимнего отопительного сезона будет напрямую зависеть от погодных условий в регионе.