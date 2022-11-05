Депутат Госдумы Нилов спрогнозировал безработицу при четырехдневной рабочей неделе

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, слова которого привело издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

«Просто взять и сократить рабочую неделю и переложить это все на плечи работодателей — это повышение цен, инфляция, безработица, закрытие организаций. Это делать нельзя. Если не перекладывать на плечи работодателей, это потеря доходов граждан», — сказал парламентарий.

В начале мая Нилов сказал, что переход в России к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.

Во второй половине июня депутат сказал, что в России начался переход к четырехдневной рабочей неделе.

В конце октября сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob провел исследование, согласно которому в России всего 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю. Еще 2% организаций работали в таком режиме, но затем вернулись к пятидневной рабочей неделе.

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