Депутат Госдумы Нилов спрогнозировал безработицу при четырехдневной рабочей неделе

В случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, слова которого привело издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

«Просто взять и сократить рабочую неделю и переложить это все на плечи работодателей — это повышение цен, инфляция, безработица, закрытие организаций. Это делать нельзя. Если не перекладывать на плечи работодателей, это потеря доходов граждан», — сказал парламентарий.

В начале мая Нилов сказал, что переход в России к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.

Во второй половине июня депутат сказал, что в России начался переход к четырехдневной рабочей неделе.

В конце октября сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob провел исследование, согласно которому в России всего 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю. Еще 2% организаций работали в таком режиме, но затем вернулись к пятидневной рабочей неделе.