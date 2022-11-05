В партии «Зеленых» Германии призвали использовать активы РФ для восстановления Украины

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Сопредседатель партии «Союз-90/«Зеленые» в Германии Рикарда Ланг призвала использовать замороженные активы российских бизнесменов для восстановления Украины. Об этом она сказала в интервью газете Welt am Sonntag.

Политик подчеркнула, что восстановление Украины необходимо начать уже сейчас. Речь идет не только о поставках вооружения, но и об обеспечении страны генераторами и водоочистными сооружениями, отметила Ланг.

«Гуманитарная помощь и восстановление теперь должны быть ускорены в массовом порядке. Если можно, еще и на российские деньги», — сказала представитель «Зеленых».

По ее словам, в одной лишь Германии заморожено несколько миллиардов евро российских активов. При этом Ланг высказала мнение, что конфликт на Украине будет длиться долго, и Германия тоже почувствует на себе его последствия.

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили об аресте $38 млн на депозитных счетах, в основном российских.

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