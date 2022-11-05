Экс-советник Трампа рассказал, сколько США выделяют Украине долларов в час

Бывший советник Трампа Келлог: США выделяют Украине $2,5 млн в час

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Global Look Press

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что США выделяют Украине $2,5 млн в час

«Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. <…>, если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что это деньги американских налогоплательщиков, которые отошли Украине без отчетов. По его словам, соотечественникам необходимо объяснить, зачем Вашингтон оказывает Киеву такую финансовую поддержку и каким власти видят исход событий.

Келлог также привел данные Кильского института мировой экономики, согласно которым США выделяют Украине вдвое больше денег, чем все европейские государства вместе взятые.

Ранее авторы Bloomberg призвали США назначить контролера финансовой и военной помощи Украине.

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