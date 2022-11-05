Блинкен считает, что Россия будет поставлять нефть на запад, несмотря на «ценовой потолок»

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия будет поставлять нефть на запад, несмотря на «ценовой потолок», сообщает РИА Новости.

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — считает Блинкен.

Так Блинкен отреагировал на заявления Кремля о том, что поставки нефти в страны, которые присоединятся к «ценовому потолку», осуществляться не будут. Госсекретарь США считает, что «ценовой потолок» может снизить негативные последствия того, что Россия получает финансы за продажу энергоресурсов.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что перепродажа доставленной морем российской нефти не подпадет под действие потолка цен.

При этом посреднические сделки с российским топливом, совершаемые в море, будут подпадать под ограничения. Однако потолок цен не затронет нефтепродукты из российского топлива, уточняется в статье.