Молдавия использовала первые €100 млн кредита ЕБРР на пополнение газовых запасов

Молдавская государственная компания Energocom использовала первый транш в размере €100 млн из обещанных €300 млн кредитной помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на пополнение запасов газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство публичной собственности республики.

«Государственная компания Energocom в полной мере использовала первый транш в 100 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на реализацию проекта «Безопасность поставок природного газа», — говорится в материале.

В рамках финансовой программы помощи ЕБРР Молдавия закупила более 100 млн кубометров топлива. Средняя цена закупок составила чуть больше $967 за тысячу кубометров.

«В рамках проекта закуплено 101,2 млн. кубометров газа по средней цене в $967,7 за 1000 кубометров», — уточняется в статье.

По данным Агентства, закупленные объемы газа поступили в Молдавии исключительно из стран Евросоюза. Резерв газовых запасов составляет 157 млн кубометров. Из них большая часть находится на территории Украины (130 млн кубов), остальные 27 млн — в Румынии.

2 ноября представительство Агентства США по международному развитию (USAID) в Кишиневе сообщило о намерении американских властей предоставить Молдавии $50 млн на закупку электроэнергии. Денежные средства должны пойти на укрепление энергетической безопасности страны в преддверии старта зимнего отопительного сезона.