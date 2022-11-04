«Теремок» вложит почти 500 млн рублей в модернизацию производства в Санкт-Петербурге

Группа компаний «Теремок», специализирующаяся в области ресторанного бизнеса и сферы общепита, модернизирует производство в Санкт-Петербурге, вложив в проект почти 500 млн рублей. Инвестиции планируется сделать при поддержке городского фонда развития промышленности, приводит слова генерального директора компании Виталия Свидовского ТАСС.

«В 2020 году мы заключили контракт на 25 лет на переоснащение здания (9 тыс. м) под пищевое производство. Планируем инвестировать около 500 млн рублей. В 2023 году планируется завершить запуск этого производства», — заявил Свидовский.

По его словам, региональное правительство разработало для запуска этого проекта программу кредитования. Денежные средства в размере около 200 млн рублей планируется направить на реализацию развития технологического оборудования. Однако с реализацией этой цели могут возникнуть определенные трудности.

«Сейчас мы на этапе заявки, есть определенные сложности, связанные с текущей ситуаций в стране <....> Если закупки по пищевому рынку стабилизировались, то с оборудованием — сложнее. Плюс есть сложности с импортозамещением, не все аналоги сейчас можно воспроизвести в России, недостаточно технологий», — заключил Свидовский.

30 октября издание «Деловой Петербург» со ссылкой на статистические данные Петростата сообщило о заморозке местными рестораторами новых проектов из-за спада прибыли. Оборот в сфере общественного питания по итогам первого полугодия составил 64 млрд рублей, что на 3,2% ниже, чем в прошлом году.