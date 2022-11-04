В Германии заявили, что газохранилища страны быстро опустеют при сильных морозах

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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что газохранилища страны, которые в данный момент заполнены более чем на 99%, могут быстро опустеть при сильных морозах. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Мюллер отметил, что несколько морозных дней хватит для того, чтобы потребление газа выросло.

«Из данных прошлых лет мы знаем, что когда становится действительно морозно, то хранилища пустеют быстро», — сказал он.

Глава Федерального сетевого агентства указал, что газа из заполненных почти на 100% хранилищ хватит на срок «от четырех до десяти недель» — срок зависит от температуры.

«Нам нужно модернизировать наши хранилища, чтобы каждый регион был уверен в том, что готов к зиме», — добавил Мюллер.

Он считает, что в стране должны быть созданы национальные газовые резервы по аналогии с нефтяными, при этом он не исключил, что в дальнейшем нужно будет строить хранилища и для водорода. По словам Мюллера, на возведение этих объектов может потребоваться три-четыре года.

«Нужно начинать их строить сегодня, чтобы открыть после 2025 года», — считает глава регулятора.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о том, что уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии находится на отметке 98,52%, приближается к 100%.

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