Пашинян заявил, что приток россиян может привести к росту ВВП Армении на 7% в 2022 году

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Stepan Poghosyan/Photolure via Reuters

Наплыв граждан России в Армению в 2022 году может привести к росту экономики республики. Приезд в страну высококвалифицированных ИТ-специалистов может способствовать росту ВВП Армении на 7% по итогам 2022 года, приводит слова президента страны Никола Пашиняна РБК.

«Потоки (россиян — «Газета.Ru»), прибывшие в Армению, здорово выручили и выручают республику. По итогам года рост ВВП может составить 7%», — заявил Пашинян.

С начала 2022 года по октябрь в Армению въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию — 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 30 тыс. граждан России, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (более 16 тыс. россиян), указали в Миграционной службе Армении.

Этот фактор привел к переоценке Национального банка касательно возможностей роста армянской экономики по итогам года. По слова главы организации Мартина Галстяна, ВВП страны может увеличиться на 13% к концу декабря. Он также связал это с переездом в страну высококвалифицированных ИТ-специалистов из России.

«Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — заявил Галстян в ходе выступления на годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ).

2 ноября ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова сочла позитивным приезд россиян для стран СНГ. Массовый приезд граждан России в государства содружества может способствовать экономическому росту этих стран, однако не стоит исключать и рисков увеличения темпов инфляции.

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