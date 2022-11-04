WSJ: США пришлось продлить разрешение на сделки с нефтью из России

Власти в США не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться еще до 19 января 2023 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Изначально предполагалось достичь соглашения по лимиту цен на российскую нефть с партнерами из Европы к 5 декабря. Однако параметры механизма к 1 ноября по-прежнему не согласованы, а участники рынка уже начинают заключать контракты на декабрьские поставки», — отметили в публикации.

По данным издания, ограничения на поставки нефти из России были введены США еще в марте. К декабрю же хотели добавить в запрет на перевозку и страхование нефти из России. Однако владельцы судов и страховые компании до сих пор не получили каких-либо внятных разъяснений по этому вопросу.

2 ноября в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) сообщалось, что нефть продолжит доминировать в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года. По данным ОПЕК, совокупная доля нефти и газа в мире будет на уровне выше 50%.

До этого портал Oil Price сообщал, что Россия сможет эффективно обойти западные санкции, которые будут касаться потолка цен на нефть, при помощи своих союзников и танкерного флота.