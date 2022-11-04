Аналитик Маслов заявил о возможном отсутствии серьезных последствий для ЕС этой зимой

Необычно теплая осень в Европе и практически полные хранилища газа говорят о том, что регион может почти спокойно пережить зимний сезон. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Аномально теплая осень в Европе поможет сэкономить на энергоресурсах, однако производство в ЕС все же окажется под давлением, что может сказаться на экономическом росте региона. В целом же страны ЕС имеют хороший шанс пройти эту зиму без серьезных последствий для населения», — отметил Маслов.

По его словам, хранилища газа в Европе близки к максимальной доле наполняемости. Поэтому страны постепенно стали снижать темпы закачки, хотя они и остаются выше прошлогодних показателей.

В начале ноября главы крупнейших европейских энергокомпаний заявили, что Евросоюз (ЕС) запас достаточные объемы газа, чтобы спокойно пережить зимний сезон. Глава итальянского нефтегазовой Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы». При этом гендиректор нидерландского нефтетрейдера Vitol Рассел Харди указал, что предстоящая зима окажется трудной, а вслед за ней последует еще более трудная зима в 2023 году.