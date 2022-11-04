The Times: пенсионная система Германии близится к краху из-за дефицита средств

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Пенсионная система Германии постепенно близится к своему краху из-за нехватки денег. Об этом в колонке для британской газеты The Times написал обозреватель Оливер Муди.

«Государственная пенсионная система ФРГ находится на грани краха, а так как продолжительность жизни не прекращает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить», — отметил Муди.

По его словам, экономисты уже раньше предупреждали власти страны о том, что система может рухнуть. Однако политики даже не воспринимали всерьез подобные заявления.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что пенсионная система Германии может обвалиться в ближайшие пять лет. Однако, чтобы избежать краха, правительство страны должно перестать делать «щедрые выплаты». Речь идет о том, что пенсионер в ФРГ получает около 48% от среднего заработка по стране. При этом сейчас на 100 работников приходится 50 пенсионеров. Уже через 15 лет это соотношение изменится к 100 работникам на 70 пенсионеров.

В конце октября РБК со ссылкой на заключение аналитиков РАНХиГС и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы писал, что во избежание возникновения форс-мажорных обстоятельств при выплате пенсий в России необходимо создать резервный фонд пенсионной системы. Еще одной мерой может стать сокращение числа льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность солидарной пенсионной системы.

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