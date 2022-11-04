Эрдоган заявил Гутерришу о необходимости продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости рассмотрения вопроса о продлении срока зерновой сделки. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган заявил, что теперь вновь необходимо сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения [о вывозе исполнения]», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Гутерриш выразил благодарность Эрдогану «за его работу по контролю за работой зернового коридора».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о готовности РФ продлить зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября, будет зависеть от проведения соответствующей оценки ситуации.

Накануне представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден планируют встретиться на саммите G20. По его словам, глава республики на встрече «лицом к лицу» объяснит процесс возобновления «зерновой сделки».