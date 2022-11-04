Эрдоган заявил Гутерришу о необходимости продления зерновой сделки

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости рассмотрения вопроса о продлении срока зерновой сделки. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган заявил, что теперь вновь необходимо сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения [о вывозе исполнения]», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Гутерриш выразил благодарность Эрдогану «за его работу по контролю за работой зернового коридора».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о готовности РФ продлить зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября, будет зависеть от проведения соответствующей оценки ситуации.

Накануне представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден планируют встретиться на саммите G20. По его словам, глава республики на встрече «лицом к лицу» объяснит процесс возобновления «зерновой сделки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть